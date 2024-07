Olimpíadas Paris: saiba por que delegação argelina jogou flores no rio Sena

Durante a abertura das Olimpíadas de Paris 2024, nesta sexta-feira (26/7), as delegações com atletas de 205 países desfilam em barcos que passam sobre o Rio Sena, ponto turístico da capital francesa. Um dos grupos se destacou por uma ação inusitada: os atletas da Argélia jogaram flores enquanto desfilavam sobre o barco.

Essa ação foi feita para relembrar um massacre vivido pela população argelina naquele rio, em 17 de outubro de 1961. À ocasião, em meio à guerra de independência da Argélia — então colônia francesa —, milhares de argelinos desfilaram pacificamente pelas ruas de Paris para protestar contra o toque de recolher imposto pelo governo francês à população argelina.

O governo europeu respondeu com repressão violenta. À época, cerca de 100 manifestantes argelinos foram mortos e alguns corpos foram arremessados no rio Sena. Além desta sangrenta repressão, o governo francês prendeu argelinos envolvidos no protesto.