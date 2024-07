Time Brasília: saiba como foi o dia dos atletas do DF nas Olimpíadas de Paris

Os nove atletas brasilienses acompanharam a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris nesta sexta-feira (26/7) com o resto da delegação brasileira, representada por 274 atletas. Mas além da festa, o dia antecede as preparações para o começo oficial das competições no sábado (27/7). O Correio mostra a rotina de cada dia olímpico dos atletas que saíram da capital federal para a França.

No momento dos ajustes finais, Felipe Gustavo apareceu nas redes sociais da Confederação Brasileira de Skateboarding para anunciar a briga por medalha neste sábado (27/7) e chamar o Brasil para a torcida. Felipe compete pelo Skate Street a partir das 7h. O atleta compartilhou imagens do treino e do skate que vai para disputa na pista.



A armadora do handebol, Kelly Rosa, tem sido bastante ativa nos stories do Instagram. Nesta sexta-feira, pela manhã, ela compartilhou imagens do mercadinho dentro da Vila Olímpica, assim como a loja com produtos oficiais da Olimpíada disponíveis para a venda. Ainda mostrou as delegações desfilando dentro do centro onde os atletas estão instalados, à caminho dos barcos.



Kelly compartilhou vídeos assistindo à abertura dos Jogos de dentro do Chateau de Versailles, pela televisão. "Não pudemos estar presentes na cerimônia de abertura, mas… Estamos muito bem representadas.", desabafou a atleta do handebol.



Kelly e as colegas de equipe da Seleção de Handebol. (foto: Reprodução/ redes sociais)

Entre os atletas que estavam presentes no barco da delegação, Caio Bonfim, um dos dois únicos representantes de Brasília. O atleta da marcha atlética participou do desfile e não poupou esforços para mostrar tudo nas redes sociais. Caio estava junto aos colegas de modalidade, grupo que incluía Max Batista, que chegou à Paris somente nesta sexta-feira após polêmica envolvendo CAS em relação aos testes antidoping.



Outra figura presente no desfile da delegação brasileira era Ketleyn Quadros. A judoca compartilhou foto nos stories do Instagram representando o esporte ao lado do parceiro Leonardo Gonçalves.



Gabi Portilho, junto ao resto da Seleção Feminina de Futebol, saiu de Bordeaux onde o time estava instalado rumo à Paris. No deslocamento a equipe foi afetada pelo ataque às linhas de trem que aconteceu pela manhã. Mas a assessoria confirmou que não houve nenhuma complicação além do atraso.



A atacante compartilhou no Instagram fotos juntas às colegas no caminho e na chegada à capital francesa. A jogadora não acompanhou a abertura de perto, assim como as outras 17. Após o jantar, a camisa 18 exibiu vídeos da recuperação que as atletas fizeram na piscina do hotel.



Na foto também está a autora do gol na vitória por 1 x 0 contra a Nigéria, Gabi Nunes. (foto: Reprodução/ redes sociais)

Gui Santos representa o DF na Seleção de Basquete. Além da abertura, o dia foi de treinamento para o atleta. O time compartilhou nas redes sociais imagens dos gigantes realizando treinos de musculação na academia.

Não houve destaques sobre Gabriela Muniz, da marcha atlética, e Guilherme Schmidt, do judô.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.