COI pede desculpa por anunciar atletas sul-coreanos como da Coreia do Norte

O Comitê Olímpico Internacional (COI) pediu desculpas, neste sábado (27/7), pelo erro durante a cerimônia de abertura dos Jogos de Paris-2024, quando os atletas sul-coreanos foram apresentados como a delegação da Coreia do Norte.

"Pedimos profundas desculpas pelo erro que aconteceu quando a delegação sul-coreana era apresentada durante a transmissão da cerimônia de abertura", escreveu o COI, em coreano, na conta oficial do X.

Durante a cerimônia no rio Sena, o apresentador francês do evento anunciou a entrada do barco com a delegação sul-coreana com o nome oficial do vizinho do Norte: "República Popular Democrática da Coreia".

O erro gerou mal-estar na Coreia do Sul, que permanece tecnicamente em guerra com o Norte: o conflito entre 1950 e 1953 terminou com um armistício e não com um tratado de paz.