Tênis: jogo de Bia Haddad e Luisa Stefani nas duplas é cancelado

Paris - O dia de chuvas em Paris causou o primeiro grande impacto no cronograma brasileiro do tênis nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Com a falta de condições nas quadras descobertas do complexo de Roland Garros, a organização do evento cancelou o duelo das brasileiras Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani contras as chinesas Yuan Yue e Zhang Shuai na chave de duplas. Ainda não há previsão de quando a partida será remarcada.

Até a publicação desta matéria, pelo menos oito partidas agendas para as 15 quadras descobertas de Roland Garros foram canceladas. As demais dependem da melhora do clima. Bia Haddad, inclusive, tem estreia na chave de simples contra Varvara Gracheva, da França, na arena Simonne Mathieu. Porém, a bola não quicou no saibro do espaço ao longo de todo sábado (27/7). Outra partida está agendada antes da brasileira entrar em ação.

Até às 16h em Paris, apenas os jogos nas quadras cobertas foram realizados. Na Philippe Chatrier, a polonesa Iga Swiatek bateu a romena Irina Camelia Begu por dois sets a zero. O sérvio Novak Djokovic teve a mesma tranquilidade para ganhar do australiano Matthew Ebden. Na Suzanne-Lenglen, o espanhol Carlos Alcaraz repetiu o bom desempenho contra o libanês Hady Habib. Mais tarde, o atual campeão de Roland Garros volta à quadra para estrear nas duplas ao lado de Rafael Nadal.



Além do tênis, a chuva em Paris atrapalhou as disputas do skate street masculino. Prevista para ser disputada neste sábado (27/7), a partir das 7h (de Brasília), as disputas masculinas foram transferidas para a segunda-feira (29/7), no mesmo horário. Havia previsão de entrega de medalhas. Dos 22 competidores, três são brasileiros: Giovanni Vianna, Kelvin Hoefler e Felipe Gustavo.