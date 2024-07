Com persistência das chuvas, jogos de tênis são cancelados nas Olimpíadas

As condições das quadras do complexo parisiense impediram apresentações no saibro, que ficou coberto por lonas durante todo o dia - (crédito: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)

Paris — O Brasil não vai estrear nos torneios de tênis dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 neste sábado (27/7). Com a persistência da chuva na Cidade Luz, as quadras abertas de Roland Garros não tiveram condição de uso. Assim, a organização cancelou os duelos nesses espaços. Não há, ainda, informações sobre novas datas e horários. Eram três confrontos envolvendo tenistas nacionais.

Beatriz Haddad Maia e Laura Pigossi entrariam em quadra nas primeiras horas da tarde parisiense (manhã no horário de Brasília) contra Varvara Gracheva, da França, e Dayana Yastremska, da Ucrânia. No entanto as condições das quadras Simonne-Mathieu e 8 do complexo parisiense impediram apresentações no saibro. Durante todo o dia, o piso de jogo permaneceu coberto por lonas.

Bia também atuaria nas duplas ao lado da também brasileira Luisa Stefani. Como estava marcada depois dos confrontos de simples, o compromisso foi um dos primeiros desmarcados nos Jogos. Ao todo, mais de 30 partidas ocorreriam nas 15 quadras descobertas do complexo parisiense. O cancelamento total da agenda ocorreu às 18h de Paris (13h em Brasília).

Com certa paciência, o público esperou ao longo de todo o dia o início das partidas. A maioria dos torcedores buscava abrigo na parte coberta das estruturas de arquibancada para fugir das chuvas. Quem conseguia se proteger, optava por esperar nas próprias cadeiras molhadas. Com o anúncio do cancelamento das partidas, a multidão sem entradas para as quadras cobertas deixou o complexo de Roland Garros.

Apenas as quadras cobertas de Paris receberam partidas durante o sábado (27/7). As arenas Philippe Chatrier e Suzanne Lenglen seguiram a programação normalmente e receberam, juntas, nove partidas. A condição permitiu que nomes como Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Iga Swiatek jogassem e vencessem sem maiores problemas. Às 14h, o espanhol tem um novo compromisso. Desta vez nas duplas, ele atuará ao lado de Rafael Nadal.