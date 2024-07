Espanhóis eliminam Bruna Takahashi e Vitor Ishiy na estreia do tênis de mesa

Mesmo com boa atuação diante da dupla número 5 do ranking mundial, os brasileiros foram superados por 4 sets a 2 - (crédito: Abelardo Mendes Jr./CB/ D.A Press)

Paris — Na estreia do tênis de mesa brasileiro nos Jogos Olímpicos Paris 2024, Bruna Takahashi e Vitor Ishiy foram derrotados nas oitavas-de-final pelos espanhóis Alvaro Robles e Maria Xiao, na Arena Paris Sul 4, sede da modalidade. Como a competição é realizada no modelo de eliminatória simples, os brasileiros se despediram das duplas mistas na tarde deste sábado.

Mesmo com boa atuação diante da dupla número 5 do ranking mundial, os brasileiros foram superados por 4 sets a 2, com parciais de 9/11, 11/7, 11/7, 8/11, 5/11 e 8/11.

Bruna e Vitor voltam a jogar em Paris nas disputas individuais e por equipes. Neste domingo, Bruna Takahashi (20a colocada no ranking mundial) tem pela frente a nigeriana Offiong Eden (112) na primeira fase, que tem 128 atletas. Na segunda-feira, Vitor Ishiy (85) enfrenta o australiano Nicholam Lum (38).

Confira os próximos jogos do Brasil no tênis de mesa em Paris:

Simples masculino - primeira rodada



Hugo Calderano (Brasil) x Andy Pereira (Cuba)



Vitor Ishiy (Brasil) x Nicholas Lum (Austrália)

Simples feminino - primeira rodada



Giulia Takahashi (Brasil) x Sun Yingsha (China)



Bruna Takahashi (Brasil) x Offiong Edem (Nigéria)

Equipe masculina - oitavas de final



Brasil x Portugal

Equipe feminina - oitavas de final



Brasil x Coreia do Sul