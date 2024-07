Rafaela Silva perde semifinal e disputará o bronze do judô

Paris - Campeã olímpica nos Jogos Olímpicos Rio-2016, Rafaela Silva não poderá conquistar o segundo outro da carreira em Paris-2024, mas tem um bronze no horizonte. No final da manhã desta segunda-feira (29/7) - tarde no horário de Paris, a brasileira foi derrotada pela sul-coreana Huh Mi-mi, no Golden Score, e acabou eliminada nas semifinais da categoria feminina até 57kg. Pelo pódio, vai medir forças contra a japonesa Haruka Funakubo.

Rafaela teve um confronto duro, mas precisou de pouco mais de um minuto para executar a primeira ação e dar trabalho a sul-coreana, atual campeã mundial. Mesmo com momentos de agressividade, a brasileira chegou a ser punida com um shido por falta de combatividade. O confronto, porém, foi para o Golden Score. Na definição, sofreu um waza-ari e perdeu a luta.

Agora, Rafaela Silva terá de passar por uma japonesa para tentar conquistar a segunda medalha olímpica da carreira. Mas, se depender do apoio do público, a brasileira terá um elemento extra em busca da conquista diante da japonesa. Barulhentos, os torcedores compatriotas puxaram gritos do nome da judoca na Champ de Mars em diversos momentos.

A chance de medalha de Rafaela pode trazer a terceira conquista do país no judô olímpico em Paris-2024. No domingo (28/7), a equipe verde e amarela subiu ao pódio duas vezes na Arena Champ de Mars. Primeiro, o paulista Willian Lima ficou com a prata, após perder a decisão dos 66kg para o japonês Hifumi Abe. Pouco depois, Larissa Silva faturou um bronze.