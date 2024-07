Filipe Toledo cai para japonês e está fora dos Jogos de Paris-2024

O Brasil perdeu a chance de presenciar uma final 100% verde e amarela no surfe nos Jogos de Paris-2024. Nas águas de Teahupo'o, no Taiti, o atual biceampeão mundial Filipe Toledo acabou eliminado nas oitavas de final diante do japonês Reo Inaba. A 'zebra' asiática se aproveitou de bateria tensa e com baixas notas do brasileiro para vencer por 6,00 a 2,46.

Por estar do lado contrário da chave dos conterrâneos Gabriel Medina e João Chianca, a queda de Filipinho termina com as chances de uma decisão brasileira. A dupla citada ainda segue viva, mas poderá se enfrentar nas quartas de final caso superem os respectivos adversários.

O confronto começou nervoso par ao japonês, que teve a prancha quebrada quando tinha pontuado apenas 2,17. Enquanto o equipamento do adversário era trocado, Filipinho teve quatro minutos para tomar a diateira, mas não tentou nenhuma manobra.

Com 12 minutos para o fim, o bicampeão mundial tentou a primeira, mas também teve a prancha quebrada. Com 3min e 40s de pausa para voltar à água com o novo equipamento, o brasileiro viu o rival abrir vantagem de 5,34 a 1,43.

Com o cenário inalterado até os últimos dois minutos de disputa, Inaba, que tinha prioridade da onda pela vantagem na pontuação, conseguiu aumentar a média para 6,00 com um tubo. Sem muitas alternativas para reverter o cenário negativo, Filipinho até conseguiu uma última manobra. O score do brasileiro subiu para 2,46, mas o relógio decretou o fim da prova.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

