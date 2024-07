Bia Ferreira controla combate e vence americana no boxe de Paris-2024

Paris - Beatriz Ferreira começou a trajetória nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 da melhor maneira possível. Na tarde desta segunda-feira (noite em Paris), a brasileira confirmou o grande desempenho demonstrado ao longo do ciclo olímpico e venceu a primeira luta eliminatória ao bater, na decisão unâmime dos juízes, a norte-americana Jajaira Gonzalez.

Com as duas lutadoras bastante ativas buscando o encaixe de golpes, o combate teve um primeiro assalto marcado por muito equilíbrio. No melhor momento no ringue, Bia encaixou um cruzado de direita. O equilíbrio teve reflexo nos cinco juízes: três deram 10 para a brasileira e dois escolheram o boxe da norte-americana.

Em combate de menos clinchs (quando as lutadoras ficam abraçadas), a troca de golpes entre Bia e Gonzalez ficou mais ativa. A brasileira tentou encurralar a adversária nas cordas e teve a atitude valorizada pelos juízes. Todos deram a avaliação a favor da brasileira e indicaram uma boa vantagem antes do terceiro round.

A vitória incontestável no segundo round deu mais tranquilidade para Bia Ferreira. Necessitando de um nocaute para não perder, Gonzalez optou pela agressividade, mas esbarrou na postura de controle da brasileira. A boxeadora tupiniquim deixou o tempo passar e, ao fim, ergueu os braços para comemorar.

Janaira até venceu o round final, mas a contagem dos juízes apontou 5 x 0 para Bia Ferreira. Declarada vencedora, a brasileira comemorou com uma dança. Os movimentos despojados em meio à alegria da classificação levantaram o público na Arena Paris Nord.

Jajaira Gonzalez não era adversária fácil para Bia Ferreira. A pugilista de 27 anos é de Glendora, Califórnia, e acumulou resultados expressivos nas categorias de base. Conquistou um Mundial Júnior, dois Campeonatos Mundiais Juvenis e Jogos Olímpicos. Porém, em 2018, deixou o esporte de lado para tratar da saúde mental.

A norte-americana sofreu de ansiedade e ficou distante da modalidade por três temporadas. Segundo a atleta, o fato de ser treinada pelo pai colaborou para isso, pois ele sabia do potencial dela. Nesta edição, disputa a primeira Olimpíada.

Agora, Bia Ferreira terá alguns dias de descanso antes de voltar ao combate nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A próxima adversária será Chelsey Heijnen. Antes de encarar a brasileira, a holandesa passou por dois confrontos. A batalha das quartas de final está marcada para quinta-feira (1º/8).