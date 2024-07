O ouro vem hoje? Veja as chances de o Brasil levar a medalha nesta terça

Os atletas brasileiros têm mostrado alto rendimento em diversas modalidades nas Olimpíadas de Paris. No entanto, o ouro olímpico ainda não chegou na edição de 2024. Será que ele vem hoje? As chances existem e, dependendo do esporte (e do mar), o Brasil pode terminar o dia com o primeiro ouro.

A maior chance é no surfe masculino, onde Gabriel Medina é o favorito ao ouro olímpico. Na segunda-feira (29/7), o surfista não só se classificou para as quartas de final como também conquistou a maior nota já registrada em uma Olimpíada: 9.9.

As quartas, semifinais e finais do surfe estão marcadas para esta terça-feira. O confronto entre Medina e João Chianca, também do Brasil, será a partir das 15h12. Quem passar disputa as semifinais, a partir das 18h48. As disputas do ouro e do bronze serão a partir das 21h12. Vale lembrar que a data pode ser alterada em caso de mau tempo.

Na ginástica artística, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares, Lorrane Oliveira e Rebeca Andrade lutam por uma medalha na competição por equipes feminina. O Brasil ficou em quarto lugar na classificação geral e pode conquistar o pódio. O desempenho do time dos Estados Unidos indica que o ouro pode ser mais difícil, mas não impossível. As apresentações ocorrem a partir das 13h15.

O judô também é uma promessa de medalha. Ketleyn Quadros representará o Brasil na luta contra a espanhola Cristina Cabana Perez na categoria até 63 kg. Ketleyn foi medalhista de bronze em Pequim 2008, prata e bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2023 e ouro no Campeonato Pan-Americano de Guadalajara, em 2021. A luta será a partir das 5h. As finais ocorrem ainda nesta terça-feira. A disputa do bronze e do ouro deve ocorrer entre 11h e 13h.