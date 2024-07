Prova do triatlo masculino é adiada por conta da qualidade da água do rio Sena

O Comitê Olímpico Internacional anunciou, na noite desta segunda-feira (29/7), que a prova do triatlo masculino não será mais realizada na terça-feira (30). A disputa foi adiada devido a má qualidade das águas do rio Sena, em Paris, onde a prova de natação seria disputada.

A competição masculina foi adiada para quarta-feira (31), mesmo data da disputa feminina. As mulheres vão competir às 3h (no horário de Brasília), enquanto os homens disputam às 5h45 (horário de Brasília).

Na preparação para as Olimpíadas de Paris, as autoridades francesas gastaram quase US$ 1,4 bilhão (R$ 7,63 bilhões na cotação atual) para limpar o rio Sena, proibido para mergulhos há mais de um século devido à navegação fluvial e à poluição.

No dia 17 de julho, três integrantes do governo da França, incluindo a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, mergulharam no Sena para mostrar que as águas não estavam poluídas.