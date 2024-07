Brasiliense Guilherme Schimidt confirma favoritismo e avança às oitavas do judô

Guilherme Schimidt vence Edi Sherifovski, da Macedônia do Norte, e vai às oitavas do judô - (crédito: Abelardo Mendes Jr/Esp. Correio/D.A.Press)

Paris — Representante do Brasil nas eliminatórias dos 81kg do judô nesta terça-feira (30/7), o brasiliense Guilherme Schimidt confirmou as expectativas e avançou às oitavas de final com a vitória sobre Edi Sherifovski, da Macedônia do Norte.

Guilherme Schimidt foi agressivo e absoluto durante o combate, evidenciando o abismo entre ele e o adversário no ranking. Venceu com um waza-ari e um ippon, sem sofrer punição por falta de combatividade.

O brasiliense é o número quatro do mundo dos 81kg, com 5.056 pontos, enquanto o judoca da Macedônia do Norte está na posição 309, com 33 pontos somados.









O ranking modesto de Sherifovski contrasta com a presença entre os melhores do mundo. Ele obteve uma das vagas de universalidade, concedidas a atletas de Comitês Olímpicos Nacionais com baixa representatividade, com objetivo de aumentar a diversidade do maior evento esportivo do planeta.

Sherifovski era um adversário conhecido por Guilherme Schimidt. Eles se enfrentaram uma vez nas categorias de base, em 2017, pela Copa Europeia de Cadetes em Antalya, na Turquia. Naquele combate, o brasiliense também havia levado a melhor com um waza-ri.

O próximo adversário do representante do Distrito Federal no naipe masculino será o italiano Antonio Esposito, algoz de Valentin Houinato de Benin, ainda nesta terça-feira, por volta das 12h. Schimidt e Esposito se enfrentaram em três oportunidades.

O retrospecto é favorável ao brasileiro, com duas vitórias. Porém, o duelo mais recente foi vencido pelo atleta do País da Bota, no Grand Slam 2024.