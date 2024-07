Japoneses viram algozes dos brasileiros nas Olimpíadas; veja memes

Nas Olímpiadas de Paris 2024, o Brasil já enfrentou o Japão em diversas modalidades. No judô, futebol, rugby e no skate street, os japoneses tiveram melhores desempenhos. A onda de vitória japonesa alimentou uma série de memes nas redes sociais. "Não aguento mais ter que ler Japão e Brasil na mesma frase", brinca um internauta. "Hoje um japonês vai estragar meu dia", comentou outro.

O influenciador e humorista Pedro Certezas também brincou sobre a situação. "Sei que tá repetitivo, mas o Japão tá destruindo o nosso país. Não adiantou greve de sushi e não comer mais sashami... Quando a gente menos esperar, no carnaval de 2025 vai está entre Viradouro e Mangueira, e do nada vai surgir o Unidos de Tóquio", afirmou.

No domingo (28/7), o brasileiro William Lima ficou com a medalha de prata após ser derrotado por Hifumi Abe na final. Depois, a Seleção Brasileira de futebol perdeu para as japonesas de virada no final da partida, por 2 a 1, na segunda rodada da fase de grupos.

Leia também: Brasil sofre golaço no fim e perde para o Japão no futebol feminino

No skate street feminino, o pódio teve dobradinha japonesa, como Coco Yoshizawa e Liz Akama. A brasileira Rayssa Leal ficou na terceira posição e levou a medalha de bronze. Em mais derrotas para o Japão, a judoca Rafaela Silva foi eliminada por Haruka Funakubo na disputa pelo bronze e Filipe Toledo perdeu para Reo Inaba e foi eliminado no surfe.



O Brasil se saiu melhor apenas no vôlei de praia, com a vitória da dupla Carol e Bárbara por 2 x 0 contra Akiko e Ishii, e no surf com o Gabriel Medina pontuando a maior nota da história: 9.90.

Veja os memes:

* Funk vira esporte olímpico *

Japoneses instantaneamente: pic.twitter.com/ij0DhJyiC0 — Masinha (@SantosMasinha) July 29, 2024

Se preparem, japoneses

Nossa vingança virá das piores formas que vocês imaginarem pic.twitter.com/RhDQKRDZCK — Bic Müller ? (@bicmuller) July 29, 2024

*pagode vira modalidade nas olimpíadas*



“Agora o ouro vem pro Brasil”



Japoneses: pic.twitter.com/NPOIMS68Cc — SAMENGO (@samengo_ofc) July 29, 2024

Japão deve estar se vingando do Brasil por inventar sushi doce ???????????? pic.twitter.com/cnEKCnkH2B — anaju (@malikrdgo) July 29, 2024

próximo jogo de vôlei feminino é contra o japão também que perturbação pic.twitter.com/3IbPTCFkG5 — louie ponto (@louieponto) July 29, 2024

o japão pagará caro pic.twitter.com/vOmHWsCIZS — senshi (@senshi_real) July 29, 2024

*desfile de carnaval vira modalidade olimpíca*



Brasileiros: "agora o ouro vem????????"



japão no dia seguinte: pic.twitter.com/derxFT6Akp — isso é o mais puro suco de Brasil (@PuroSucoDoBr) July 29, 2024

Capoeira vira modalidade olímpica

Japão automaticamente: pic.twitter.com/BDGgWxTzTY — Levy Teles (@Levynho_) July 29, 2024

FALTAM 2 MINUTOS!



E o japonês precisa de 11 pontos para passar o Medina.



Deixe sua risada aqui embaixo! ????



A VINGANÇA VEIO! pic.twitter.com/sIVQKygMpr — Time Brasil (@timebrasil) July 29, 2024