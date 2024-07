Certeiro, Marcus D'Almeida avança no tiro com arco em Paris-2024

Paris — Uma das principais esperanças de medalha do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Marcus D'Almeida avançou para a segunda fase da disputa masculina individual do Tiro com Arco na Cidade Luz. Na manhã desta terça-feira (tarde no horário de Paris), o arqueiro brasileiro encaixou várias flechadas certeiras e eliminou o ucraniano Mykhailo Usach, com pontuação geral de 6 x 2.

A partida foi marcada por sets com pontuação perfeita dos dois arqueiros. Quem conseguiu o feito primeiro foi o ucraniano. Nas três tentativas iniciais, ele acertou o centro do alvo e pulou na frente do marcador. Marcus, porém, já mostrava estar com a mira bastante ajustada. Usach encaixou mais dois 10 em seguida. No entanto, o seis subsequente atrapalhou o rival do brasileiro.

D'Almeida mantinha o nível. Todos os tiros variavam entre 9 e 10, com mais sequências da nota máxima. Instável, o ucraniano indicava a dificuldade de parar o ritmo do brasileiro. A vitória veio com chave de ouro. Com a pontuação perfeita no quarto set, Marcus chegou aos seis pontos gerais e não poderia ser mais ultrapassado. Assim, nem os tiros da última parcial nem foram necessários.

As parciais do duelo foram 29-30, 28-26, 29-28 e 30-27. O brasileiro entra de novo em ação ainda nesta segunda-feira (30/7). O rival na disputa será o japonês Saito Fuimya. O atleta asiático se credenciou para medir forças com o brasileiro após ganhar de Nicholas D'Amour, das Ilhas Virgens Americanas, em compromisso bastante apertado, com placar de 6 x 4.