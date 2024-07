Derrota para sul-coreano elimina Ygor Coelho do badminton em Paris-2024

Paris — Dois dias após a derrota para o japonês Kodai Naraoka na estreia, o brasileiro Ygor Coelho amargou novo tropeço no badminton e foi eliminado da disputa da categoria simples do badminton. Nesta terça-feira (30/7), foi superado por 2 sets a 0 (parciais de 21/12 e 21/19), pela Grupo J e deu adeus à possibilidade de classificação às oitavas de final.

Ygor Coelho precisava vencer para seguir o sonho de classificar pela primeira vez ao round entre os 16 melhores dos Jogos de Paris-2024. Porém, não obteve êxito na missão contra o sul-coreano Jeon Hyeok Jin, na Arena La Chapelle. Começou bem o primeiro set, abusando da força nas rebatidas. No entanto, viu o asiático aumentar o ritmo, abrir nove de vantagem e fechar a parcial.

No set seguinte, foi mais agressivo, abriu 3 x 1 de frente, mas não sustentou a vantagem. Viu o sul-coreano se aproximar, virar e manter margem de três petecas de vantagem. Cometendo erros básicos, como na devolução e no golpe de vista para ver se a peteca cairia dentro ou fora, viu 15 x 12 de Jeon Hyeok Jin se transformar em um 21 x 19 para fechar a partida.

Essa foi a terceira participação do carioca de 27 anos em Jogos Olímpicos. Ele estreou na edição do Rio-2016 e disputou Tóquio-2020. Ygor Coelho jamais rompeu a barreira da fase de grupos da Olimpíada e tinha o avanço como sonho na edição de Paris-2024.

Além de Ygor Coelho, o Brasil é representado por Juliana Viana. A piauiense de 19 anos é a principal do país e número 79 do ranking mundial. Na segunda-feira (29/8), bateu Lo Sin Yan Happy, de Hong Kong, por 2 sets a 1, parciais de 21/19 e 21/14, e conquistou a primeira vitória verde-amarela na disputa olímpica feminina. Com um triunfo e uma derrota, Juliana segue com chance de classificação. Porém, aguarda o desfecho do duelo entre Happy e a tailandesa Supanida Katethong, nesta terça, não antes das 15h20 (de Brasília).

O que é o badminton

Assim como o tênis, é uma modalidade disputada com raquete com rede que divide a quadra em ambiente fechado. Pode jogado individualmente ou por duplas. O objeto da disputa é uma peteca, cujo objetivo é jogá-la na superfície da quadra adversária ou forçar erro de arremesso do oponente. Para liquidar a partida, os jogadores devem vencer dois sets de 21 pontos.

O badminton está presente nos Jogos Olímpicos desde Munique-1972, quando entrou como esporte demonstração. Foi incluído em Seul-1988 e se tornou oficialmente parte do programa em Barcelona-1992, com as categorias simples (masculina e feminina) e duplas (masculina e feminina). Os pares mistos foram adicionados em Atlanta-1996.

A modalidade é dominada por nações asiáticas. Das 121 medalhas distribuídas até Tóquio-2020, 106 foram conquistadas por atletas do continente. Em Paris-2024, 86 homens e 86 mulheres disputam cinco medalhas de ouro, prata e bronze em 10 dias de competições.