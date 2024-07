Paris-2024: Wanderley Pereira vence taitiano e avança no boxeboxe

O Brasil foi, mais uma vez, feliz na disputa do boxe nos Jogos de Paris-2024. Nesta terça-feira (30/7), no estádio Roland Garros, o baiano Wanderley Pereira se tornou no terceiro boxeador verde-amarelo a garantir vaga nas quartas de final em uma categoria da modalidade. Ele se juntou a Bia Ferreira e Keno Marley, já classificados às quartas em outras categorias.

Diante do taitiano Cedrick Belony-Duliepre, na categoria até 80kg, Wanderley teve uma atuação quase impecável. Em três rounds de pouca dificuldade, venceu por unanimidade dos juízes e avançou na corrida pelo pódio.

Durante maioria esmagadora do confronto, o brasileiro se mostrou melhor preparado em relação ao adversário. Depois de já ter apresentado um primeiro round superior, fechou o segundo assalto com todos os cinco votos dos juízes ao próprio favor.

Com isso, jogou à Cedrick a necessidade de nocauteá-lo para vencer. No terceiro e último assalto, precisava apenas administrar para garantir a vaga à próxima fase. Confiante, Wanderley chegou a ficar até de guarda baixa nos minutos finais.

Os fortes golpes de mão esquerda foram o grande destaque da apresentação tupiniquim. No fim do último assalto, chegou a levar um susto ao se desequilibrar com golpe do haitiano, mas nada que ameaçasse a vitória e o carimbo da vaga às quartas.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

