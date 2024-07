Paris-2024: Tatiana Chagas é superada por coreana no boxe e está eliminada

Para muitos atletas, a tão sonhada estreia em Jogos Olímpicos acaba por, ao invés de trazer êxtase, culminar em frustração. Foi essa a situação vivida pela boxeadora baiana Tatiana Chagas, derrotada pela sul-corena Aeji Im, na categoria até 58kg.

No confronto realizado nesta quinta-feira (30/7), na Rolland-Garros Arena, a rival asiática de Tatiana não teve muitas dificuldades para vencer e carimbar a vaga nas quartas de final. Durante os três assaltos, recebeu grande parte dos votos dos cinco juízes.

O primeiro round começou de forma tímida para a representante do estado da Bahia. Com poucos golpes e dificuldade para chegar perto de Aeji Im, já caminhava em direção a uma precoce desvantagem. Apesar de não mostrar brilhantismo, a sul-coreana tinha bom aproveitamento em golpes de média e longa distância. Afinal, é sete centímetros mais alta do que Tati. A brasileira tem 1,58, enquanto Im tem 1,65.

No segundo round, o cenário se repetia, e a coreana, com votos a favor de quatro dos cinco juízes pela segunda vez, partia para o terceiro e último assalto colocando Chagas na obrigação de nocauteá-la para ser derrotada.

Mesmo com alguns golpes encaixados, com maior efetividade em relação aos rounds anteriores, a brasileira não foi capaz de realizar a tarefa. Portanto, vitória de Aeji Im, e eliminação da brasileira logo na estreia.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

