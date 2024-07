Bárbara e Carol avançam em dia de Paris 40ºC no vôlei de praia

As brasileira venceram as lituanas com parciais de 21 a 13 e 21 a 14 - (crédito: Luiza Moraes/COB)

Paris - Em dia de sensação térmica dos dias propícios para praia em cidades com o Rio de Janeiro, por exemplo, o Brasil conseguiu a primeira classificação para o mata-mata dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Em uma tarde de terça-feira (30/7) com sensação térmica batendo a casa dos 40°C na capital francesa, Bárbara Seixas e Carol Solberg ganharam de Monika Paulikiene e Aine Raupelyte, da Lituânia, por 2 sets a 0 (21/13 e 21/14), e se tornaram a primeira dupla brasileira a chegar ao mata-mata.

Pela primeira vez desde a largada oficial dos Jogos Olímpicos, na última sexta-feira (26/7), os termômetros atingiram as altas temperaturas esperadas para a época do ano em Paris. Por toda a cidade, os dispositivos oscilavam entre 34°C e 36°C, mas a sensação térmica atingia níveis mais altos. Em espaços públicos e metrô, os parisienses e turistas se refrescavam como podiam. Alguns andavam com ventiladores portáteis ou leques para auxiliar na missão.

O clima deu sensação de pé na areia na Arena Champ de Mars, montada em frente à Torre Eiffel para as competições do vôlei de praia. Mesmo com as dificuldades causadas pelo clima, Seixas e Solberg não tiveram dificuldades para ganhar das lituanas. Somada ao resultado positivo da estreia, a vitória do dia colocou as brasileiras diretamente nas oitavas de final - as duas duplas terceiras colocadas vão precisar encarar uma repescagem.

As brasileiras não foram pegas de surpresa com o sol forte, mas admitiram a necessidade de dosar o ritmo para evitar desgaste excessivo. "Hoje está muito quente, mas a gente estava esperando isso. Mesmo com esse calor, conseguimos manter o nosso ritmo, até acelerar em alguns momentos. É difícil, claro, mas a gente ficou pensando que elas estavam tendo mais dificuldades com a gente", destacou Carol, após a confirmação da vaga.

Bárbara seguiu a mesma linha de raciocínio da companheira. "Todo o calor que a gente estava esperando em Paris chegou. Mas nós somos brasileiras, estamos mais acostumadas e preparadas. A gente percebeu que elas estavam sentindo cansaço por causa do clima e aproveitou para acelerar o jogo em momentos que estávamos bem. Deu certo e conseguimos uma vitória muito importante", pontuou a jogadora brasileira.

Derrota no masculino

Mas nem tudo foi festa no dia de calor do vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Também na Arena Champ de Mars, os brasileiros André e George perderam os cubanos Noslen Diaz e Jorge Alayo, por 2 sets a 0 (parciais de 21/13 e 21/18). Na quinta-feira (1º/8), com previsão de clima mais ameno, na casa dos 29º, a dupla verde e amarela volta à quadra para lugar pela classificação às oitavas de final. Os rivais serão os americanos Andy Benesh e Miles Partain.