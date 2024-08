Time Brasília: saiba como foi o dia dos atletas do DF na Olimpíada de Paris

Brasília aguarda ansiosamente a chegada dos momentos de triunfo dos atletas que estão representando a cidade nos Jogos Olímpicos. Após a derrota para quatro atletas na última terça-feira (30/7), sendo que dois deles tiveram a chance de pódio disperdiçada, o azar ainda não foi dispeçado. O Correio mostra como foi o dia dos seis brasileiros que ainda competem em Paris-2024.

A única brasiliense em ação nesta quarta-feira (31/7) foi Gabi Portilho. A jogadora da Seleção de Futebol entrou no segundo tempo da partida contra a Espanha e estava presente nos dois gols em que as adversárias marcaram no Brasil. Apesar do resultado do duelo, as brasileiras conseguiram se classificar para as quartas de final. Nas redes sociais a atacante candanga comemorou o avanço. "Estou muito orgulhosa, de verdade! Demos o melhor na condição que tínhamos", desabafou.

Após a derrota contra a Alemanha, Gui Santos teve a quarta-feira dedicada aos treinos do time de basquete. O Brasil enfrenta na próxima sexta-feira (2/8) o Japão, duelo final da fase de grupos no qual precisa da vitória para classificar.

O atletismo inaugura nos Jogos de Paris nesta quinta-feira (1/8) e Brasília vai estar representada na marcha atlética. Caio Bonfim e Gabriela Muniz vão competir nos 20km da modalidade. A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) utilizou as redes sociais para anunciar o começo das competições do atletismo, além de ter feito uma breve apresentação dos atletas. Caio estreia logo mais, às 2h30 (de Brasília) e Gabriela às 4h20.

Gabriela Muniz fará a estreia como atleta olímpica nesta quinta-feira (1/8). (foto: Reprodução/ Instagram)

Caio Bonfim vai para a quarta disputa de Jogos Olímpicos. (foto: Reprodução/ Instagram)

Kelly Rosa mostrou o dia de descanso e preparação para o próximo confronto pela equipe de handebol. O Brasil perdeu da França por 26 a 20 na terça-feira, mas nesta quinta-feira já tem um novo adversário pela frente. O time enfrentará a Holanda pelo quarto jogo na competição, na busca da segunda vitória. A armadora brasiliense compartilhou, nos stories do Instagram, um vídeo com a colega de time, Samara Vieira, aproveitando o salão de beleza disponível para os atletas na Vila Olímpica e em seguida mostrou um tratamento de recuperção fisioterapeutica nas pernas.

Kelly Rosa esteve em quadra na última partida, contra as anfitriãs francesas. (foto: Reprodução/ Instagram)

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

