Rafael Macedo perde bronze do judô para francês após golpe ilegal

Rafael Macedo persistiu, mas não conseguiu levar para casa a desejada medalha na competição individual masculina do judô até 90 kg. Nesta quarta-feira (31/7), o brasileiro até superou a etapa de repescagem, mas perdeu o bronze diante de um anfitrião. Lutando contra a participativa arquibancada da Arena Champ de Mars, não foi ao pódio ao cair contra o francês Maxime-Gael Ngayap Hambou, por punições.

Diante de um anfitrião, o brasileiro encarou toda a pressão exercida pela torcida eufórica da Arena Champ de Mars. As batidas no peito antes da luta serviram para aliviar a pressão. Mas o peso do duelo foi representado nos dois shiddos recebidos, juntos, por falta de combatividade e golpe irregular, pelos dois judocas antes mesmo da metade confronto. Rafael buscava o combate, mas o francês defendia bem as pegadas e dificultava o encaixe de golpes.

Em momento no qual visualizou vulnerabilidade no adversário, o brasileiro partiu para cima e o levou ao tatame. Mas a ânsia de resolver o duelo teve efeito negativo. Com um golpe ilegal, o brasileiro recebeu mais um shiddo e acabou desclassificado da disputa. Medalhista olímpico, o francês ergueu os braços rumo à torcida e provocou frisson ainda não visto durante o dia de judô na Arena Champ de Mars.

Ao longo do dia, Rafael teve outros lutas tensas e desgastantes. Tudo foi perfeitamente como o esperado nas duas primeiras apresentações do dia olímpica. Contra o holandês Noel van't End, enfrentou duelo longo e confirmou a classificação apenas quando o adversário estourou as três punições máximas de shido e foi desqualificado. Na luta seguinte, novamente precisou encarar os minutos extras de duelo para aplicar um ippon e superar o romeno Alex Cret.

A derrota responsável por acabar com as chances de ouro ou prata para o brasileiro veio em confronto pegado contra o espanhol Tristani Mosakhlishvili. Rafael tentou ser incisivo, mas sofreu um waza-ari, com 3m13s do tempo regulamentar do confronto e precisou correr atrás do prejuízo com poucos segundos no relógio. Não deu tempo. Assim, Macedo perdeu e foi encaminhado à repescagem dos 90 kg em Paris-2024. A concentração, porém, foi essencial para a derrota se transformar apenas em um desvio de curso até o bronze.