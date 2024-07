Olimpíadas: Marta deixa jogo chorando após expulsão

O árbitro norueguês Espen Eskas mostra cartão vermelho para a atacante brasileira Marta durante a partida de futebol feminino do grupo C entre Brasil e Espanha - (crédito: PHILIPPE LOPEZ / AFP)

A jogadora Marta levou cartão vermelho e foi expulsa durante a partida contra a Espanha no último jogo da fase de grupos das Olimpíadas de Paris 2024, nesta quarta-feira (31/7). No final do primeiro tempo, a atleta acertou a cabeça da espanhola Olga Carmona com o pé e foi penalizada. O Brasil perdeu para a Espanha por 2 x 0.

Marta, conhecida como rainha do futebol saiu do campo chorando após a expulsão. Essa pode ter sido a última participação dela na Seleção Brasileira, pois com a derrota para Espanha e para o Japão no jogo anterior, a chance de classificação do Brasil é pequena. Marta já anunciou que este ano seria o último ano dela em campo.

Mesmo que as brasileiras sejam classificadas, a depender das partidas entre Austrália e Estados Unidos e do Canadá contra a Colômbia, Marta ficaria sem jogar por uma rodada, podendo pegar um gancho maior, dada a violência da entrada contra a jogadora espanhola. Sendo assim, ela poderia voltar apenas em uma possível semifinal ou até mesmo em uma final.