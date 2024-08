Brasil vai enfrentar a França nas quartas de final do futebol feminino

Brasil sofre virada do Japão no fim e se complica no futebol em Paris - (crédito: EBC)

A seleção de futebol feminino do Brasil vai enfrentar a França, uma das principais potências do torneio e anfitriã, nas quartas de final das Olimpíadas de Paris 2024. O confronto ficou marcado para o próximo sábado (3/8), a partir das 16h (horário de Brasília).

A partida promete ser um desafio para a equipe brasileira. Além de enfrentar o favoritismo francês, o Brasil terá um enorme desfalque: Marta. A camisa 10 brasileira que foi expulsa no jogo contra a Espanha após receber um cartão vermelho por agressão.

A trajetória da seleção brasileira até esta fase foi marcada por altos e baixos. Após uma vitória inicial contra a Nigéria, o Brasil sofreu duas derrotas consecutivas, para Japão e Espanha, o que deixou as brasileiras em uma situação delicada na fase de grupos. No entanto, a equipe conseguiu avançar como a segunda melhor terceira colocada, beneficiada pela derrota da Austrália para os Estados Unidos por 2 a 1, que garantiu a vaga brasileira nas quartas de final.

As francesas, por outro lado, demonstraram força ao liderar o Grupo A com seis pontos, vencendo a Nova Zelândia, nesta quarta-feira (31/7), por 2 a 1, e a Colômbia. No entanto, elas perderam para as atuais campeãs mundiais, o Canadá. Com uma campanha sólida, a França se destaca como uma das favoritas ao título, especialmente por jogar em casa.

Caso vença contra a França, o Brasil chegará a semifinal, onde enfrentará a Espanha ou a Colômbia.