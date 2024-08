Brasileiras ficam em posições intermediárias na marcha feminina

Paris* — Minutos após o brasiliense Caio Bonfim conquistar uma inédita medalha de prata para a marcha atlética nacional nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, três marchadoras do país, incluindo Gabriela Muniz, do Distrito Federal, cumpriram os 20km de percurso nas proximidades da Torre Eiffel, mas não em tempo suficiente para subirem ao pódio. Além de Muniz, Viviane Lyra e Erica Sena representaram o Brasil na competição.

Recordista mundial nos 20 kms feminino, a chinesa Jiayu Yang cumpriu o favoritismo em Paris. O ouro na Cidade Luz veio com o tempo de 1h25m54s, o melhor dela na temporada. A espanhola Maria Perez cruzou a linha de chegada logo depois e faturou a prata. Jemima Montag, da Austrália, fechou o pódio e levará para casa a medalha de bronze. As marchadoras nacionais finalizaram o percurso no Trocadéro com alguns minutos de diferença em relação às atletas do pódio.

Sena foi a melhor brasileira na prova dos 20km. Ocupando o segundo pelotão na maior parte da corrida, a pernambucana passou a linha de chegada em 13° lugar, com tempo de 1h29m32s. Viviane teve desempenho semelhante em boa parte da disputa por medalhas, mas enfrentou dificuldades causadas pelas punições aplicadas pela arbitragem e não conseguiu brigar, de fato, pelo pódio. Assim, passou a linha de chegada na 18° posição.





Em Paris-2024, a brasiliense Gabi viveu a primeira experiência em uma competição de marcha atlética com calibre olímpico. A atleta de 22 anos cadenciou o ritmo e se posicionou na parte final do pelotão logo no primeiro quilômetro. Em toda a sequência da prova na Cidade Luz, a nova joia da modalidade em Brasília oscilou entre as posições 34. e 40. No fim, cruzou em 36°, com 1h35m50s e com muita experiência na bagagem para os próximos ciclos.

*Enviado especial para cobrir as Olimpíadas de Paris