Rebeca Andrade: conheça a história da atleta aposta do Brasil nas Olimpíadas

Rebeca Andrade é uma das grandes apostas do Brasil para Paris 2024. Experiente em Olimpíadas, Rebecca conquistou na final da ginástica por equipes um bronze histórico ao lado de Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Júlia Soares e Lorrane Oliveira.

Nascida em Guarulhos, São Paulo, Rebeca começou a treinar aos quatro anos de idade. Ela vem de uma família de sete irmãos e toda a renda da casa era proveniente da mãe, que era empregada doméstica. Apesar da grande evolução na modalidade, ela ficou alguns períodos sem treinar por falta de recursos.

Superando todas as dificuldades, é dona de um currículo inédito na ginástica artística: tem um ouro no salto e uma prata no individual geral, conquistadas em Tóquio, e o bronze por equipe em Paris. Além das três medalhas olímpicas, tem nove pódios em Mundiais, três ouros, quatro pratas e dois bronzes.

Na final de equipes na capital francesa, Rebeca desbancou Simone Biles, considerada a maior ginasta do mundo. Ela conquistou a pontuação de 15.100, enquanto a norte-americana tirou 14.900. O desempenho ajudou a garantir o bronze para o Brasil, ficando apenas atrás da Itália, com a prata, e os Estados Unidos, que ficou com o ouro.

A conquista é inédita para o país e marcou um confronto indireto entre Rebeca e Simone — as duas são consideradas as maiores estrelas da modalidade.

Além do individual, Rebeca ainda vai competir na trave e no salto. Com isso, ela tem a chance de se igualar aos maiores medalhistas olímpicos do Brasil em toda a história. Atualmente, o título pertence aos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, ambos com cinco medalhas. Scheidt tem dois ouros, duas pratas e um bronze, enquanto Torben tem dois ouros, uma prata e dois bronzes.

















Confira as possibilidades para o Brasil:

Individual-geral (Rebeca e Flavia) - quinta-feira (1º/8), às 13h15

Salto (Rebeca) - 3 de agosto, às 11h20

Trave (Rebeca e Julia) - 5 de agosto, às 7h36

Solo (Rebeca) - 5 de agosto, às 9h20