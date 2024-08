Hipismo brasileiro é desclassificado após sangramento em cavalo; entenda

Candidata a medalha na Olimpíada de Paris 2024, a equipe do Brasil de saltos do hipismo foi desclassificada depois que o cavalo montado por Pedro Vennis apresentou sangramento durante as eliminatórias nesta quinta-feira (1º/8).

Pedro Vennis foi o primeiro brasileiro a ir para a pista montada no Palácio de Versalhes e terminou o percurso sem sofrer nenhuma punição. No entanto, a espora do atleta machucou o cavalo batizado de Nimrod de Muze.

Imagens mostram que Vennis passa a mão na barriga do animal após terminar a prova. Na sequência, a inspeção veterinária feita em Nimrod de Muze apontou um sangramento, resultando na desclassificação do Brasil, que conquistou duas medalhas de bronze na disputa por equipes em Olimpíadas (Atlanta-1996 e Sydney-2000).

O regulamento da Olimpíada determina que qualquer tipo de ferimento causado no animal durante o percurso é motivo de eliminação. Nos Jogos de 2016, no Rio de Janeiro, o Brasil foi desclassificado pelo mesmo motivo.

Antes do resultado ser anunciado, Stephan de Freitas Barcha, com Primavera, foi para a pista e terminou a prova com uma falta. Já Rodrigo Pessoa, campeão olímpico individual em Atenas-2004, nem teve a oportunidade de realizar o percurso com Major Tom.

A punição a Pedro Veniss se estende para a categoria individual. Assim, o Brasil será representado por Stephan de Freitas Barcha, Rodrigo Pessoa e Yuri Mansur.