Ana Patrícia e Duda vencem italianas e avançam às oitavas no vôlei de praia

Ana Patrícia e Duda formam a dupla número um do mundo no vôlei de praia - (crédito: LUIZA MORAES/COB)

Número um do mundo, a dupla brasileira do vôlei de praia Ana Patrícia e Duda fechou a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Diante do duo italiano Gottardi/Menegatti, nesta quinta-feira (1º/8), as brasileiras atropelaram na Torre Eiffel Arena, venceram por dois sets a zero, com parciais de 21/17 e 21/10 e garantiram a vaga para as quartas de final. Além de invictas, avançam à próxima fase sem ter perdido nenhum set.

Apesar de terem começado o confronto um pouco frias, as brasileiras logo esquentaram os motores e mostraram às europeias a que vieram e o motivo pelo qual são consideradas as melhores do mundo no que fazem. Muito entrosadas, as atletas verde-amarelo foram muito pouco ameaçadas durante os dois sets da partida.

A ferocidade de Ana Patrícia nos bloqueios eram complementada pela agilidade de Duda nas diagonais. As italianas, que tentavam reagir da forma que podiam, conseguiam somar pontos com viradas categóricas de Gottardi, de apenas 21 anos. Na retaguarda, Menegatti mostrava disposição para complementar as ações da colega.

Assim, mantinham distância relativa das brasileiras, por mais que estivessem atrás do placar. Chegaram, inclusive, a manter o placar empatado em 8 x 8, com pontos sucessivos de ace. Contavam, em certas ocasiões, com a própria sorte. Três dos primeiros oito pontos foram conquistados com toque da bola na fita.

Porém, não foram capazes de acompanhar o ritmo brasileiro. Com erros sucessivos e uma série de bloqueios inteligentes de Ana Patrícia, as italianas ficaram para trás. O primeiro set foi fechado com vitória de Ana e Duda: 21/17.

As diferenças se tornaram ainda mais aparentes no segundo set. Na parcial de número dois, a dupla tupiniquim passeou. Com direito a largadinha e ponto de costas de Ana Patrícia e recepções bem feitas dos saques fortes de Gottardi por parte de Duda, o Brasil não tomou conhecimento das rivais e garantiu a segunda parcial: 21/10.

Com 23 pontos de ataque contra 16 das italianas, além de apenas 4 erros, contra 12 bolas para fora das europeias, as jogadoras do Brasil mostraram superioridade em diversos fundamentos. Na segunda parcial, inclusive, o Brasil fez seis pontos de bloqueio, contra nenhum das rivais. A vitória também serviu como um presente de aniversário para Duda, que completa 26 anos justamente nesta quinta-feira (1º/8).

"Aleluia ganhei no meu aniversário, nos outros anos estava difícil. Vinte e seis anos, já perto dos trinta. Mas estou muito feliz por estar comemorando junto com a minha família, depois de 13 anos que a gente não comemorava. Estou muito grata, vencendo os três jogos, tendo essa oportunidade de vencer em Paris. É muito legal", disse Duda, à TV Globo, após a partida. O próximo desafio está marcado para o próximo domingo (4/8), contra uma das duplas da repescagem. As próximas adversárias ainda serão definidas.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

