Paris-2024: Brasil perde no revezamento 4x200m, mas perde recorde

O Brasil fez boa prova no revezamento 4x200m na natação, mas não conseguiu medalha. No ginásio presente no complexo de Seine-Saint-Denis, nesta quinta-feira (1º/8), o time brasileiro composto por Mafê Costa, Stephanie Balduccini, Maria Paula Heitmann e Gabi Roncatto finalizou a prova na sétima posição, com tempo de 7min52s90, e acabou fora do pódio. A prova foi vencida pelo quarteto australiano.

Com Mafê Costa abrindo a disputa, a natação brasileira fez começo forte na prova. Com a manutenção da quarta colocação até a entrada de Stephanie, o time verde-amarelo era forte candidato na briga pelo pódio. Com o desenrolar da disputa, contudo, as brasileiras acabaram ficando para trás.

O forte desempenho da Austrália, dos Estados Unidos e da China acabou melando o bom desempenho das meninas do Brasil. A Austrália, inclusive, bateu o recorde olímpico da prova. O pódio foi completado justamente pelas estadunidenses (2º lugar) e chinesas (3º lugar).

O fato da ausência de medalhas para o país, no entanto, não marcou uma prova carente de marcas positivas. Com tempo de 7min52s90, o Brasil igualou o melhor resultado da própria história na prova em questão. A sétima posição foi a melhor colocação já conquistada, também alcançada nos Jogos de Atenas-2004.

Além disso, Mafê Costa se destacou grandemente. Com tempo de 1min56s06, ela quebrou o recorde sul-americano dos 4x200m. Enquanto isso, Stephanie registrou 01min57s32; Maria Paula finalizou com 02min00s54; e Gabi, com 01min58s98.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

