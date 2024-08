Simone Biles usa amuleto da sorte em competições; saiba o significado

A palavra ‘cabra’, em inglês, quer dizer ‘goat’. No mundo esportivo, é a abreviação de ‘greatest of all times’, que em português é ‘melhor de todos os tempos’ - (crédito: Loic VENANCE / AFP)

A ginasta norte-americana Simone Biles, de 25 anos, chamou atenção por exibir um pingente de cabra ao receber a medalha de ouro conquistada na final individual geral da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris, nesta quinta-feira (1º/8). O acessório foi exibido no momento da premiação, quando a atleta fez questão de deixar o item à vista e sorriu.

Ao conquistar o primeiro lugar no individual geral nesta quinta-feira, Simone garantiu a nona medalha no torneio: seis de ouro, uma de prata e duas de bronze. Assim como Rebeca Andrade, Biles ainda tem três finais pela frente: salto, trave e solo. Sendo a favorita para o ouro em todas, ela pode ampliar ainda mais a coleção de medalhas.



O termo "GOAT", usado para reconhecer atletas excepcionais, foi criado por Lonnie Ali, esposa do lendário boxeador Muhammad Ali, em homenagem ao marido dela, considerado um dos maiores pugilistas da história. O quarterback Tom Brady, um dos ícones do futebol americano, ajudou a popularizar a expressão, com seus fãs frequentemente referindo-se a ele como o "GOAT" da NFL. Em 2018, o termo foi oficialmente incluído no dicionário Merriam-Webster.

A honra de ser chamado de "GOAT" é reservada a poucos atletas. Entre os mais destacados estão Michael Jordan no basquete, Serena Williams no tênis, Lewis Hamilton na Fórmula 1, e Cristiano Ronaldo e Lionel Messi no futebol. Recentemente, a ginasta Simone Biles também se juntou ao grupo seleto.