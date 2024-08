Simone Biles diz que Rebeca pode 'ficar com o resto' e revolta brasileiros

Simone Biles revelou durante entrevista, nesta quinta-feira (01) que ficou estressada enquanto competia com Rebeca Andrade, por conta da alta performance da brasileira. Além disso, a ginasta norte-americana garantiu que nunca existiu uma atleta que ficasse com a pontuação tão próxima a dela.

No entanto, Simone fez uma declaração descontraída, porém polêmica: "Estou animada e orgulhosa de competir com ela, mas não quero mais. Não gosto desse sentimento, estava estressada. Está bom. Vou entregar a ela agora, ela pode ficar com o resto".

Contudo, a fala de Simone Biles não foi bem recebida por internautas: "Independente do tom usado, isso foi pesado". "Rebeca nunca falaria algo assim. Biles foi totalmente desnecessária". "Deu para sentir a tensão dela o tempo todo, o desconforto… estava estampado na cara dela!".

Entretanto, outros ainda disseram: "Lembro que nas Olimpíadas passada, ela disse que desistiu 'por causa da saúde mental'. Mas na verdade, ela tinha medo de perder para Rebeca". "Se quer desistir, desista. Agora não vem desmerecer a Rebeca que é uma boa jogadora".

Vale lembrar que a disputa foi bastante acirrada. Simone Biles, dos Estados Unidos, ficou em primeiro lugar com 59.131 pontos. A brasileira Rebeca Andrade, por sua vez, conquistou a prata com a marca de 57.932. Já em terceiro lugar ficou a norte-americana Sunisa Lee, com 56.465 pontos.