Olimpíada de Paris-2024

Olimpíadas: boxeadora faz gesto para denunciar casos de violência no Congo O gesto de Marcelat Sakobi é continuidade de um movimento iniciado pelo atacante congolês Cédric Bakambu durante a Copa Africana de Nações de 2024. Os atletas fizeram para trazer visibilidade internacional para as duas décadas de conflitos armados no país