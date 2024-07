Bronze em Tóquio, Abner Teixeira se despede do boxe nas oitavas

Paris — Modalidade que deu ao Brasil três das 21 medalhas na campanha recorde nos Jogos de Tóquio-2020, o boxe esteve perto de seguir com 100% de aproveitamento em Paris-2024. Após as classificações de Keno Marley (92)kg e Beatriz Ferreira (60kg), Abner Teixeira (+92kg) foi derrotado por 3 x 2 pelo equatoriano Gilmar Congo e teve o sonho de medalha frustrado nas oitavas de final do peso-pesado nesta segunda-feira (29/7), na Arena Paris Norte.

O paulista equatoriano se estudaram nos instantes iniciais. O adversário do brasileiro controlou mais ações no primeiro round e venceu. Na segunda parcial, Abner buscou tomar as rédeas do combate. Os dois utilizaram muito bem as esquivas. Durante o assalto, o brasileiro sofreu um corte e na cabeça, precisou de atendimento para limpar o ferimento, mas foi vitorioso.

No último round, sofreu direto de Gilmar e foi pressionado e demonstrou cansaço. Golpes do equatoriano entraram e confirmaram a eliminação do medalhista de bronze com o Brasil nos Jogos de Tóquio-2020.

O adversário de Abner disputou os Jogos Olímpicos graças ao bom desempenho no 2º Torneio Mundial de Qualificação na Tailândia. Na campanha, o equatoriano derrotou oponentes da Índia, Colômbia e Cuba, sempre com decisões divididas dos juízes por 3 x 2.

Os dois se conheciam de outros carnavais. Nos Jogos Sul-Americanos de 2022, Abner Teixeira foi ouro na decisão justamente contra Gerlon Gilmar. Na última edição dos Jogos Pan-Americanos, em 2023, no Chile, o equatoriano caiu nas quartas de finais diante de Joshua Edwards (EUA).

Abner Teixeira era um dos forte candidatos ao pódio. Na edição passada dos Jogos, foi medalhista de bronze. Durante o ciclo para Paris-2024, acumulou resultados expressivos, como a prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023.

O Brasil retorna aos ringues nesta terça-feira (30/7), às 6h16, com o combate de Michael Douglas contra o cubano Alejandro Claro, pelas oitavas de final dos 51kg. Às 15h48, Wanderley Pereira entra em ação contra o haitiano Cedrick Pereira. Tatiana Chagas fecha a participação no duelo contra sul-coreana Aeji Im, às 16h36.