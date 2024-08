Entenda o que significam os movimentos que Darlan faz durante os jogos

Em 2023 o jogador de vôlei Darlan Souza, de 21 anos, chamou atenção ao reproduzir com as mãos o jutsu. Ele fazia isso a cada ponto marcado e antes de sacar. - (crédito: Reprodução Twitter)

Os otakus — fãs de anime, mangá ou romances gráficos e videogames japoneses — estão em toda parte, inclusive nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O jogador brasileiro da Seleção Masculina de Vôlei Darlan Souza já é conhecido por fazer o jutsu Bola de Fogo do anime Naruto durante o jogos.



E em Paris não seria diferente. Nesta sexta-feira (2/8), o jogador repetiu o famoso jutsu no jogo do Brasil contra o Egito.

O jutsu dourado do campeão Pan-Americano de vôlei! ????????????



Darlan Souza, direto da Aldeia da Folha para #Santiago2023! E a próxima parada é Paris! ???????????? pic.twitter.com/LO6GBwCjIj — Jogos Olímpicos (@JogosOlimpicos) November 5, 2023

O que é esse jutsu?

O Jutsu Bola de Fogo é uma marca registrada do clã Uchiha do anime Naruto. Ele é uma técnica onde após uma sequência de movimentos com as mãos, o ninja solta pela boca uma enorme esfera de fogo maciça ou de um lança-chamas contínuo.

Naruto

Naruto é uma série de mangá escrita e ilustrada por Masashi Kishimoto, que conta a história de Naruto Uzumaki, um jovem ninja que constantemente procura por reconhecimento e sonha em se tornar Hokage, o ninja líder de sua vila. Desde a infância, Naruto tem selado dentro de si uma enorme besta: a Raposa de Nove Caldas.



A história é dividida em duas partes, a primeira parte se passa nos anos da pré-adolescência de Naruto, e a segunda parte se passa em sua adolescência.

*Estagiária sob supervisão de Talita de Souza