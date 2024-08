Quem é Beatriz Souza, judoca que ganhou da número 1 do mundo

A judoca acumula outras vitórias na carreira: foi prata no Mundial de 2022, bronze no de 2023, campeã do título no Grand Slam de Baku e bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago -

Beatriz Souza judoca na categoria +78kg nos Jogos Olímpicos Paris 2024 alcançou vaga na final após vencer a francesa Romane Dicko, considerada a número 1 do ranking mundial. Agora, a brasileira enfrenta a israelense Raz Hershko na final, também nesta sexta-feira (2/8), em busca do ouro. Se perder a disputa, a atleta garante a medalha de prata para o Brasil.

A judoca acumula outras vitórias na carreira: foi prata no Mundial de 2022, bronze no de 2023, campeã do título no Grand Slam de Baku e bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago.

Em 2023, Beatriz foi eleita a melhor judoca do ano pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). E para completar, faturou o ouro no Grand Prix de Linz, na Áustria, primeira competição que disputou em 2024, e levou o ouro no Campeonato Pan-Americano e Oceania de Judô 2024.

Leia também: Beatriz Souza vence francesa e se garante na final do judô nas Olimpíadas

Beatriz nasceu em 20 de maio de 1998, em Itariri (SP). Sendo a caçula da família, Beatriz Souza teve o exemplo dentro de casa, pois seu pai praticava judô. “Comecei a fazer judô na Associação Budokan de Peruíbe, que é minha cidade natal. Fiquei lá até os meus 13 anos, quando vim morar em São Paulo. E chegando aqui fiquei um ano na Sociedade Esportiva Palmeiras e depois fui para o Pinheiros, onde já estou há cinco anos”, relatou a atleta ao Esporte Clube Pinheiros.

View this post on Instagram A post shared by Time Brasil (@timebrasil)

O treinador de Beatriz é o judoca Leandro Guilheiro. A brasileira número 5 do mundo estreou contra a argentina Izayana Marenco e aplicou um Ippon com menos de a noum minuto e venceu o combate. Nas quartas, enfrentou a sul-coreana Hayun Kim: a luta foi decidid Golden Score, após revisão da arbitragem, que deu decisão à favor de Bia, após um Waza-Ari de contra-ataque.