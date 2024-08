Olimpíadas do amor: os casais de atletas que competem juntos em Paris

Em Paris, além do esporte, o amor também está no ar! As Olimpíadas de 2024 ocorrem na França, justamente na cidade “mais romântica” do mundo. Com isso, além das medalhas, os olhares também estão voltados aos casais apaixonados que desfilam pela capital francesa.

A reputação de cidade tem inspirados casais a compartilharem cliques românticos e até pedidos de casamento. “vivendo um sonho”, compartilhou uma ginasta brasileira que ficou noiva aos pés da Torre Eiffel. Veja alguns registros:

Ana Sátila (canoagem slalom) e Lucas Verthein (remo)

Protagonistas de muitas cenas românticas e até publicidade de casal nas redes sociais, Ana Sátila e Lucas Verthein são atletas de canoagem slalom e remo, respectivamente. Os dois se conheceram em 2023, logo depois de conquistarem o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago.

Ana Vieira e Gabriel Santos (natação)

Ana Vieira e Gabriel Santos, ambos nadadores brasileiros, descumpriram as regras e deixaram a Vila Olímpica sem autorização no começo das Olimpíadas de Paris. A atleta foi expulsa por má conduta. Gabriel recebeu uma advertência, mas seguiu na competição.

Anne Buijs e Ana Carolina (Vôlei)

Representando o vôlei, as jogadoras se conheceram no Sesc-Flamengo. Elas também jogaram juntas no time turco Nilüfer Belediyespor. Anne é holandesa e Ana é brasileira. Dependendo do avanço dos jogos, as duas podem se encontrar nas quadras.

Edward Gal e Hans Peter Minderhoud (hipismo)

Conhecidos como um dos casais favoritos das Olimpíadas, Edward Gal e Hans Peter Minderhoud são do hipismo. Atualmente, Hans é o competidor oficial enquanto Edward atua como reserva.

Luana Silva e João Chianca (surf)

Filha de brasileiros, Luana Silva nasceu em Oahu, no Havaí. Ela e o namorado, João Chianca, o Chumbinho. representam o Brasil no Surf e se dizem super apaixonados.

Bruna Takahashi e Hugo Calderano (tênis de mesa)

Bruna Takahashi e Hugo Calderano são considerados os dois melhores tenistas de mesa do Brasil e estão juntinhos nas Olimpíadas de 2024. Eles moram na Alemanha e levam uma vida pessoal muito discreta. O casal assumiu o relacionamento em fevereiro, no Dia de São Valentim.

Beatriz Linhares (ginástica rítmica) e Caio Souza (g inástica artística)



O casal anunciou o noivado aos pés da Torre Eiffel. Os dois são ginastas de categorias diferentes (ela é da ginástica rítmica e ele é da artística). Eles aproveitaram o verão parisiense para oficializar o noivado. “Oi, gente. Estou noiva! Living a dream ("vivendo um sonho", em tradução livre). Ainda não caiu a ficha, te amo Neno”, publicou Beatriz nas redes sociais.

Anneli Maley e Merna Whittle (basquete)

As atletas australianas Anneli Maley e Merna Whittle jogam basquete 3×3. As duas estão juntas há cinco anos. Em uma entrevista ao jornal britânico Daily Mail, Maley disse que está animada por poder “ir às Olimpíadas com a minha pessoa”. Ela também expressou esperança de que ela e Whittle sejam um exemplo para a comunidade LGBTQIAN+.

“É obviamente sobre basquete, mas quão legal é que podemos ser esse exemplo para as meninas e meninos mais jovens que conseguem ver essa representação em um palco olímpico”, disse Maley, “Alguns jovens podem ter medo de permanecer juntos, então espero que nos ver nas Olimpíadas possa deixá-los à vontade e ajudar de alguma forma”.

Ana Carolina Azevedo (Atletismo) e Beatriz Ferreira (Boxe)

A velocista Ana Carolina Azevedo e a boxeadora Beatriz Ferreira se conheceram em 2020,nas Olimpíadas de Tóquio, onde Ferreira levou para casa uma medalha de prata nas provas do peso leve feminino. As duas atletas brasileiras começaram a namorar em 2021 e agora estão competindo juntas em Paris.