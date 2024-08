Viola Davis elogia Rebeca Andrade após prata na ginástica em Paris

A atriz norte-americana Viola Davis elogiou Rebeca Andrade em uma publicação no Instagram, onde a ginasta celebra a medalha de prata conquistada na final da individual geral da ginástica artística das Olimpíadas de Paris 2024. Nos comentários da foto, Viola escreveu: "Eu te amo, Rebeca! Congratulations (parabéns)".

Em seu próprio perfil, a atriz publicou uma homenagem à Simone Biles, que levou o ouro, seguida de uma foto de Rebeca e da também americana Sunisa Lee, que ficou com o bronze. "Parabéns e parabéns de novo, @simonebiles! O rosto de uma campeã... E um sincero parabéns para @rebecarandrade e @sunisalee", escreveu Viola. Em resposta, Rebeca comentou: "I love you! Thank you (Eu te amo! Obrigada)".

Rebeca conquistou diversos elogios após a conquista da prata. Entre os mais de 75 mil comentários na foto onde ela está ao lado do treinador, estão comentários de famosos como: Maísa Silva, Vinícius Jr., Camilla de Lucas, Grazi Massafera, Selton Mello, Bruna Tavares, Sabrina Sato, Carol Gattaz, Jaqueline (do vôlei), Lucas Rangel, Filipa Martins, Klebber Toledo e Luciano Huck.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também elogiou a brasileira. "Rebeca Andrade, parabéns pela segunda medalha na prova individual mais completa da ginástica artística. Orgulho do nosso país", compartilhou o petista.

Nesta quinta-feira (1º/8), Rebeca disputou a final do individual geral da ginástica artística em Paris, conquistando o segundo lugar. Ela ficou atrás apenas de Simone Biles, que levou o ouro para os Estados Unidos.

Ela ainda tem a chance de conquistar mais medalhas, incluindo o ouro. Na próxima segunda-feira (5/8), ela disputará as finais de trave, salto e solo. Júlia Soares também irá competir.