André/George perdem para alemães e estão fora dos Jogos de Paris-2024

Paris — Primeira dupla brasileira a entrar em ação na etapa eliminatória do vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, André/George não conseguiram classificação para a sequência da competição. Na manhã deste domingo (4/8) na capital francesa - manhã no horário de Brasília -, os atletas entraram na quadra da Arena Champ de Mars contra os alemães Ehlers/Wickler, mas acabaram eliminados com derrota por 2 sets a 0, parciais de 21/16 e 21/17.

O ponto final no sonho de medalha apenas refletiu a campanha instável dos brasileiros durante a competição na Cidade Luz. Após venceram os marroquinos Abicha/Elgraoui com certa tranquilidade, André e George oscilaram nos compromissos seguintes e perderam para os cubanos Diaz/Alayo e os norte-americanos Partain/Benesh. Mesmo assim, conseguiram a classificação para a etapa mata-mata.

Os alemães, no entanto, fizeram valer o momento de alta construído com as três vitórias na fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e impuseram muita dificuldade para os brasileiros. No primeiro set, a dupla europeia esbanjou precisão nos ataques e construiu uma vantagem de quatro pontos logo na largada, com um 6/2. André e George esbanjaram reação com equilíbrio até o 14º, quando os rivais abriram novamente e fecharam a parcial.

Na prática, os brasileiros tiveram poucos momentos de vantagem no placar da Arena Champ de Mars e a situação se repetiu na segunda parcial. Embora a troca de pontos tenha ocorrido até o décimo ponto, a dupla da Alemanha voltou a apresentar o entrosamento de toda a competição e aproveitou a instabilidade de André e George. O time verde e amarelo lutou para retomar a dianteira, mas esbarrou em um jogo de controle dos adversários e teve a eliminação decretada.



Mesmo com a despedida precoce de André/George, o Brasil tem outras boas chances de medalhas na disputa do vôlei de praia em Paris-2024. Evandro/Arthur buscam classificação na segunda-feira (5/8) contra os holandeses Van de Velde/Immenrs. Na competição feminina, o país tem duas duplas. Ainda neste domingo (4/8), Carol/Barbará encaram as australianas Mariafe/Clancy, às 17h. Na terça-feira (6/8), Duda/Ana Patrícia tentam vaga nas quartas de final diante das japonesas Akiko/Ishii.