Bolsa atleta: saiba quanto recebe um competidor e como se inscrever

A cada competição, o Brasil avança no quadro de medalhas. O primeiro ouro foi conquistado pela judoca Bia Souza, na sexta-feira (2/8). A primeira medalha da Olimpíada de Paris foi o bronze da fadinha, Rayssa Leal, no domingo passado (28/7). Ambas são beneficiárias do programa Bolsa Atleta, oferecido pelo Governo Federal.

Além delas, o país garantiu medalha da ginástica artística — individual e em grupo — e na marcha atlética. Um ponto em comum entre a maioria dos medalhistas é que 10 deles são beneficiários do incentivo.

O Bolsa Atleta existe desde 2005 e beneficia atletas de alto rendimento, para que continuem praticando esportes e representando o país nas competições nacionais e internacionais.

O programa garante condições mínimas para que se dediquem, com exclusividade e tranquilidade, ao treinamento e às competições locais, sul-americanas, pan-americanas, mundiais, olímpicas e paralímpicas. A cada ciclo, o beneficiário recebe até 12 parcelas em um período de até um ano.

São seis categorias de bolsa oferecidas pelo Ministério do Esporte: Atleta de Base; Estudantil; Nacional; Internacional; Olímpico/Paralímpico e; Pódio. A partir da assinatura do termo de adesão, os contemplados recebem o equivalente a 12 parcelas do valor definido em cada categoria, de acordo com informações no site do Ministério dos Esportes:

Atleta de Base (R$ 370);

Estudantil (R$ 370);

Nacional (R$ 925);

Internacional (R$ 1.850);

Olímpico/Paralímpico (R$ 3.100) e;

Pódio (R$ 5 mil a R$ 15 mil).

Atletas que compõem os programas dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos tem prioridade no programa. Em seguida, o benefício se destina a atletas de modalidades chamadas não olímpicas — que compõem o programa dos Jogos Pan-Americanos e outras que não fazem parte dessas competições.

Nas Olimpíadas de Paris, onze atletas recebem o incentivo do governo federal, são eles: Bia souza (judô - ouro); Rebeca Andrade ( ginástica -prata e bronze); Caio Bonfim (marcha-prata); Willian Lima (judô-prata); Flávia Saraiva (ginástica-bronze); Jade Barbosa (ginástica-bronze); Julia Soares (ginástica-bronze); Lorrane Oliveira (ginástica - Bronze); Rayssa Leal (Skate street - bronze).A judoca Larissa Pimenta, que garantiu o bronze no judô feminino, também já foi contemplada pelo benefício em algum momento.

Como participar

Para fazer parte do programa Bolsa Atleta, é necessário seguir o passo a passo a seguir:

Passo 1: Confederações esportivas indicam ao Governo Federal os eventos válidos para concessão de bolsa;

Passo 2: O Ministério do Esporte lança o Edital;

Passo 3: Atletas que chegam ao pódio nas competições previstas fazem inscrição online (www.esporte.gov.br);

Passo 4: Na sequência, enviam a documentação necessária;

Passo 5: O Ministério do Esporte valida a documentação;

Passo 6: A lista dos contemplados é publicada no Diário Oficial da União;

Passo 7: Atletas com o nome publicado fazem a assinatura do termo de adesão;

Passo 8: Com a bolsa aprovada, o atleta recebe 12 parcelas do benefício no período de até um ano.

Com informações são do Ministério do Esporte.