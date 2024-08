Isaquias Queiroz pode ganhar mais um ouro para o Brasil na canoagem

Isaquias se tornou um dos maiores medalhistas olímpicos brasileiros, com um ouro, duas pratas e um bronze - (crédito: Fábio Canhete/CBCa)

O canoísta brasileiro Isaquias Queiroz, de 30 anos, é dono de quatro medalhas olímpicas. Natural da Bahia, o atleta estreia nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nesta terça-feira (6/8). Ele irá disputar nas eliminatórias da canoa dupla, ao lado de Jacky Godmann. A prova começa às 5h30 (horário de Brasília).

Com um ouro, duas pratas e um bronze, Isaquias se tornou um dos maiores medalhistas olímpicos brasileiros. As conquistas foram obtidas em edições olímpicas anteriores: um ouro em Tóquio (2021) e duas pratas e um bronze no Rio de Janeiro (2021).

Na cerimônia de abertura dos Jogos de Paris, o canoísta foi um dos porta-bandeiras da delegação brasileira, ao lado de Rachel Kochhann, capitã da seleção brasileira feminina de rúgbi sevens.

Canoagem nos Jogos Olímpicos de Paris 2024



13 duplas disputarão a prova de canoagem velocidade nesta terça, em duas baterias. Isaquias e Jacky estão na primeira com outras seis seleções. A segunda bateria será disputada com os outros seis times restantes.

Os dois melhores classificados vão para as semifinais, marcadas para quinta-feira (6), às 6h20, enquanto o restante disputa as quartas, que ocorre ainda nesta terça, às 8h50.