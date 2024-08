Baleia faz "participação especial" na semifinal feminina de surfe no Taiti

De acordo com o site oficial de turismo no Taiti, as baleias jubarte migram entre julho e novembro para o local - (crédito: JEROME BROUILLET / AFP)

Uma baleia apareceu durante a semifinal olímpica de surfe que ocorreu nesta segunda-feira (5/8), na praia de Teahupo'o, no Taiti. Estavam na água a brasileira Tati Weston-Webb e a costa-riquenha Brisa Henessy. Tati levou a melhor e disputará o ouro logo mais.

O momento foi capturado pelos fotógrafos que cobriam a prova. O mamífero parece ser uma baleia jubarte, que pode medir entre 15 a 18 metros e pesar entre 25 a 20 toneladas. Apesar do tamanho ameaçador, não há relatos contínuos de agressividade dessa espécie.

A Polinésia francesa é um santuário para os cetáceos desde 2002 e protege todas as baleias. O mergulho com os animais e a observação deles a fins turísticos segue rigorosos regulamentos.

De acordo com o site oficial de turismo no Taiti, as baleias jubarte migram entre julho e novembro das águas geladas do Oceano Ártico, onde se alimentam, para as águas quentes da Polinésia francesa. Ali é o local ideal para a reprodução.

Os filhotes de baleia-jubarte medem cerca de 4,5 metros no momento do nascimento e podem mamar até 100 litros de leite por dia.