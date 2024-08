Robert Scheidt homenageia Rebeca: "Feliz por você ter superado nossa marca"

Nesta segunda-feira (5/8), Rebeca Andrade fez história. Ao conquistar a medalha de ouro no solo, a ginasta se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil, quebrando o recorde dos velejadores Torben Grael e Robert Scheidt, de cinco medalhas. Pelas redes sociais, Robert gravou um vídeo parabenizando Rebeca.

"A gente fica muito feliz por ter surgido no Brasil um talento como você, por ter conseguido superar a nossa marca. Eu acho que o esporte é isso aí, é superação, é ter alguém que vai vir fazer algo melhor. Então, eu sinto muito orgulho de você. Você é a maior atleta olímpica do Brasil" disse Robert Scheidt

Torben não fez nenhuma declaração direta a Rebeca, porém, pelos stories de sua conta pessoal, ele publicou notícias sobre a conquista da ginasta.



Só em Paris, Rebeca conquistou quatro medalhas: duas pratas, no salto e no individual geral, um bronze por equipes e agora um ouro no solo. Em Tóquio 2020, a ginasta levou ouro no salto e prata no individual geral.

Além de maior medalhista em número de medalhas, é a primeira vez que um atleta brasileiro leva quatro medalhas em apenas uma edição dos Jogos Olímpicos.

Robert Scheidt, 51 anos, e Torben Grael, 64, foram durante anos os atletas com o maior número de medalhas do Brasil, com cinco medalhas cada. Ambos estão entre os maiores velejadores do mundo.