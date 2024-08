Saiba quanto Rebeca Andrade vai receber pelo ouro olímpico

A ginasta Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro nesta segunda-feira (5/8) no solo da ginástica artística e se tornou a maior medalhista brasileira da história. Além do recorde e da medalha com a imagem da Torre Eiffel, ela vai receber uma quantia em dinheiro pago pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) pela vitória.

Pela medalha de ouro, a atleta vai receber R$ 350 mil do COB. Além dessa medalha, ela conquistou nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 outras três medalhas, duas de prata (R$ 210 mil) e uma de bronze (R$ 56 mil). Assim, ela já soma R$ 826 mil que vai receber por todas as medalhas.

Leia também: Saiba quanto Simone Biles e Rebeca Andrade vão ganhar pelas medalhas olímpicas

Maior de todos os tempos

Em Paris, Rebeca já tinha alcançado o feito de se tornar a mulher com mais medalhas olímpicas. Com as cinco/seis medalhas ela desbancou a jogadora de vôlei Fofão e a judoca Mayra Aguiar, que tem três.

O recorde agora se mantém também entre homens e mulheres, com ela coletando seis medalhas olímpicas: ouro no salto e prata no individual geral em Tóquio, um ouro, duas pratas (individual geral e salto) e bronze por equipes em Paris 2024.

Rebeca tem medalhas de todas as cores. Ela conquistou o ouro no salto e a prata no individual geral nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021. Em Paris, ajudou a equipe brasileira a ganhar o bronze na competição por equipes e conquistou a prata nesta quinta-feira.