Saiba quem é Rodrigo Pessoa, recordista brasileiro de hipismo

Rodrigo Pessoa, um dos maiores nomes do hipismo brasileiro e mundial, acaba de marcar sua oitava participação em Jogos Olímpicos, consolidando ainda mais sua posição de destaque no esporte. Aos 51 anos, Pessoa carrega uma trajetória repleta de conquistas e de superações, que inclui uma medalha de ouro e duas de bronze em competições olímpicas.

Nascido em 29 de novembro de 1972, Rodrigo Pessoa foi praticamente criado em um ambiente equestre. Filho do renomado cavaleiro Nelson Pessoa, desde cedo mostrou uma afinidade e talento naturais para o hipismo. Sua carreira começou a decolar ainda na adolescência, quando passou a competir em torneios internacionais e rapidamente se destacou por sua técnica impecável e pelo notável entendimento com seus cavalos.

A estreia de Rodrigo em Paris seria na quinta-feira (1º de agosto), no salto em equipes. Pessoa montaria o cavalo Major Tom, entretanto, o cavaleiro foi eliminado antes mesmo de poder fazer o percurso, em razão de um ferimento no cavalo de Pedro Veniss.

Nesta segunda-feira (5/8), Pessoa se classificou para a final do salto individual de hipismo nos Jogos Olímpicos de Paris no circuito montado no Château de Versailles. O cavalheiro não derrubou nenhum obstáculo e se classificou na 17ª posição.



“Nossa desclassificação por equipes, há alguns dias, foi uma grande decepção. Foram dois dias para se motivar novamente, mas o cavalo respondeu 100%, mesmo não tendo saltado aqui, e ainda bem que correu tudo dentro da expectativa”, comentou Rodrigo em entrevista ao site do COB.



A primeira grande conquista olímpica de Rodrigo veio nos Jogos de Atlanta, em 1996, onde conquistou a medalha de bronze na prova de salto por equipes. Oito anos depois, em Atenas, ele alcançou o ápice de sua carreira ao conquistar a medalha de ouro na prova de salto individual, um feito histórico para o Brasil no hipismo.



Além das medalhas, ele é reconhecido por seu papel na promoção do hipismo no Brasil, inspirando novas gerações de cavaleiros e amazonas a perseguirem seus sonhos no esporte.