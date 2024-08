Ana Maria Braga convida Rebeca Andrade para cozinhar no 'Mais Você'

O que se passa na cabeça da ginasta Rebeca Andrade enquanto se aquece antes da apresentação? A Rebeca já revelou essa resposta e ela não é nada do que se esperava. Antes de uma provas mais importantes da vida dela, a atleta fica revisando mentalmente... as receitas que viu na internet.

E já que, como ela mesma admitiu, às vezes nem executa essas receitas, agora ela tem uma chance valiosa para cumprir a meta: um convite da apresentadora Ana Maria Braga para cozinhar no Mais Você, da Rede Globo. No X (antigo Twitter), Ana Maria deixou o recado. "Vocês concordam que a Rebeca Andrade poderia ir cozinhar comigo algumas receitas que ela andou salvando?", escreveu.

Façam essa mensagem chegar até ela! — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) August 5, 2024

Com um ouro, duas pratas e um bronze, Rebeca encerrou nesta segunda-feira (5/8) a participação nas Olimpíadas de Paris. Com as conquistas somadas às duas medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, a ginasta de 25 anos se tornou a atleta brasileira com mais medalhas olímpicas na história.