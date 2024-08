Viola Davis volta a homenagear Rebeca Andrade: "Você é uma luz"

Viola publicou foto da atleta com sonhada medalha. - (crédito: Alexandre Loureiro/COB)

Mais uma vez, a consagrada atriz estadunidense Viola Davis demonstrou admiração pela ginasta Rebeca Andrade. Após o ouro da brasileira nas Olimpíadas de Paris no solo pela final por aparelhos, a artista publicou foto da atleta com sonhada medalha. “Eu celebro você, Brasil!!! REBECA!!!!! Você é uma luz!!!!”, escreveu em postagem no Instagram.

Viola Davis também aproveitou a postagem para compartilhar foto histórica em que as ginastas Simone Biles e Jordan Chiles, ambas dos EUA, fazem uma reverência para Rebeca e mais registros do pódio totalmente formado por mulheres negras. Na legenda, a atriz ainda destaca: “esses são os mais lindos registros do espírito esportivo, respeito, e amor”.

Essa não é a primeira vez que a atriz publica fotos de Rebeca e de outras representantes da ginástica artística nas redes sociais. Viola Davis tem se mostrado engajada nas competições esportivas, incentivando e destacando a presença de mulheres negras no esporte. Ela também declarou admiração pela ginasta Simone Biles e publicou imagens dos pódios do individual geral, salto e solo, em que as duas estavam presentes.

Na sexta-feira (2/8), a atriz comentou uma postagem de Rebeca onde a ginasta comemora a medalha de prata. “"Eu te amo, Rebeca! Congratulations (parabéns)", escreveu.

Esse é o segundo ouro e a sexta medalha olímpica da atleta, que se tornou a brasileira mais premiada da história das Olimpíadas, superando os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael. Em Paris, Rebeca conquistou duas pratas, no individual geral e no salto, o ouro no solo e um bronze na competição por equipes, medalha inédita para a equipe brasileira de ginástica.