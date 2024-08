Conheça Isaquias Queiroz e Jacky Godmann, dupla que busca medalha na canoagem

Os dois iniciaram a parceria no último ciclo olímpico - (crédito: Bertrand GUAY / AFP)

As provas da Canoagem Velocidade das Olimpíadas de Paris começaram nesta terça-feira (6/8). Na modalidade C2 500 m, Isaquias Queiroz e Jack Godmann passaram pelas quartas de final e seguem na competição. As semifinais e as finais ocorrem na quinta-feira (8/8).

Isaquias está em sua terceira olimpíada, enquanto Jackson participa do evento esportivo pela segunda vez. Os dois iniciaram a parceria no último ciclo olímpico. Em Tóquio, a dupla quase subiu no pódio na modalidade C2 1000m após terminar na quarta colocação. Em Paris, eles buscam a medalha para o Brasil.

Saiba mais sobre cada um dos atletas a seguir.

Isaquias Queiroz

Isaquias Queiroz dos Santos tem 30 anos e nasceu em Ubaitaba, cidade baiana de 20 mil habitantes.

É campeão Olímpico em Tóquio-2020 na Canoa Individual C1 1000m. Foi o primeiro atleta brasileiro a conquistar 3 medalhas na mesma edição dos Jogos Olímpicos (Rio-2016).

No Campeonato de Canoagem, tem 13 medalhas, a maioria de ouro.

Aos três anos, Isaquias esbarrou no fogão, derramou água fervente em si mesmo e teve grande parte do corpo queimado. Passou um mês no hospital, e os médicos disseram que ele não iria sobreviver. A previsão falhou.

Em 2011, com apenas 17 anos, Isaquias foi campeão na C1 200m e vice no C1 500, no campeonato mundial júnior.

Em 2013, Isaquias pensou em desistir da canoagem. Em uma postagem no Facebook entitulada "Desabafo de um campeão triste", ele criticava a falta de incentivo financeiro na modalidade. "Estou pensando seriamente em abandonar a canoagem. Já não aguento mais apresentar bons resultados e não ter mudanças significativas em minha vida", publicou.

Jack Godmann

Jacky Jamael Nascimento Godmann tem 25 anos e nasceu em Itacaré, na Bahia. Ele se aproximou da água por conta da avó pescadora.

Sua família tem tradição na canoagem, com as duas medalhas do tio Vilton Nascimento nos Jogos Panamericanos de 2007 e a medalha de bronze da tia Valdirene do Nascimento na edição de 2015.

Em 2014, Jack conquistou o Campeonato Brasileiro de canoagem pelo Flamengo. Um ano depois, conquistou quatro medalhas de ouro e uma prata nas provas do Sul-Americano no Equador.

Godmann entrou para a seleção brasileira em 2016 e estreou nos Jogos Olímpicos de Tóquio com Isaquias.