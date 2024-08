Brasil passa por prova de fogo e elimina dominicanas no vôlei

Paris - Donas da melhor campanha da primeira fase dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, as meninas da Seleção Brasileira de vôlei passaram pelo maior teste até aqui na caminhada rumo à medalha. Diante de uma aguerrida República Dominicana, a equipe verde e amarela colocou todo o potencial em quadra para vencer por 3 sets a 0 (parciais de 25/22, 25/13 e 25/17), garantindo vaga nas semifinais do torneio. O adversário será Polônia ou Estados Unidos.

A República Dominicana se apresentava como a adversária mais cruel para o Brasil enfrentar na etapa de quartas de final. Não apenas pela força técnica do elenco, mas pelo exímio conhecimento do modelo de atuação das jogadoras do técnico Zé Roberto Guimarães. O próprio treinador havia alertado: não seria uma missão fácil eliminar a equipe rival. E, realmente, não foi. Apesar do 3 x 0, as parciais tiveram vários momentos de equilíbrio.

No primeiro set, o Brasil manteve a dianteira, mas sempre perseguido de perto pelas dominicanas. Com o bloqueio em dia e ataques afiados, a Seleção compensava o equilíbrio para, ao menos, não ser ultrapassada no placar. Quando as adversárias baixaram a guarda, a dianteira chegou a pular para cinco, mas logo foi anulada. A tranquilidade verde e amarela bastou e a parcial foi encerrada em 25/22, com ponto de Gabi.

O cenário de jogo apertado se manteve na largada do segundo set. O Brasil deu leve salto em relação à República Dominicana apenas quando o placar apontou 11/8. Daí, nem o tempo técnico das rivais impediu a equipe verde e amarela de deslanchar. Com Gabi, Ana Cristina, Thaísa e Rosamaria entrosadas, o time nacional teve o melhor momento na partida. Vibrantes na quadra da Arena Paris Sud 1, mantiveram o nível até ganharem por 25/13.

A facilidade foi passageira e toda a resistência dominicana voltou no terceiro set. A troca de pontos seguiu até o 11/11, quando Rosamaria chamou o jogo para si. Explorando o bloqueio rival, a camisa sete indicou o caminho para o 19/14. Os cinco pontos de margem no marcador deram a tranquilidade necessária e o Brasil não forçou jogadas. Com Gabi eficiente nos ataques na reta final, as rivais não tiveram mais chances.

A camisa 10 e capitã foi a maior pontuadora do jogo, com 20 bolas na quadra rival. O Brasil conhecerá o adversário na luta por uma vaga na final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 ainda nesta terça-feira (6/8). Às 12h no horário de Brasília (17h na capital francesa), Estados Unidos e Polônia vão se enfrentar na quadra da Arena Paris Sud. A partida será na quinta-feira (8/8), em horário a ser definido pela organização.