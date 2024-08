Isaquias Queiroz e Jacky Godmann garantem vaga na semi na canoagem velocidade

Dono de quatro medalhas olímpicas, Isaquias Queiroz conquistou, ao lado de Jacky Godmann, uma vaga na semifinal da prova C2 500m, nesta terça-feira (6/8). A dupla completou a bateria das quartas de final na primeira posição com 1min38s78.

Os dois já haviam disputado as eliminatórias mais cedo nesta terça, na qual poderiam conquistar a vaga direta na semifinal, mas o desempenho obtido não foi o suficiente. Segundo Isaquias, os dois iniciaram a prova mais rápido e depois ele cansou, o que prejudicou a chegada da dupla no fim do percurso.

Para mudar a história, a dupla decidiu fazer o oposto nas quartas de final. “Saímos um pouco mais lentos para guardar energia para o final. No começo a gente segurou bastante, nos 200 (metros) finais a gente avançou mais. Tudo é questão de técnica. Não tem como sair morrendo e depois não aguentar. Nas classificatórias foi assim e ajustamos”, disse Isaquias após a prova.

“Viemos para buscar medalha”. acrescentou. A dupla irá disputar a semifinal na quinta-feira (8/8), a partir das 6h20 (horário de Brasília). Na quarta-feira (7/8), a partir das 6h40, Isaquias compete nas eliminatórias do C1 1000m.