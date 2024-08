Tilibra confirma caderno com foto histórica de Gabriel Medina na capa

A marca de cadernos Tilibra confirmou que vai produzir um caderno com a foto icônica de Gabriel Medina, tirada nestas Olimpíadas, na capa. A novidade foi divulgada no perfil do Instagram da empresa no domingo (4/8), após inúmeros pedidos de internautas.

A foto captura o momento em que Medina saiu de um tubo, o que lhe renderia a maior nota do surfe olímpico: 9,90. O surfista aparece "voando" acima das ondas, com a prancha simetricamente posicionada ao seu lado. A imagem é do fotógrafo francês Jerome Brouillet.

A Tilibra é conhecida por coleções de cadernos estampados com imagens de surfe, lançadas nos anos 1990 e 2000.

Na postagem da marca, fãs do esporte comemoraram a nova capa e fizeram também novos pedidos. "Capas com mulheres medalhistas seriam icônicas também", escreveu uma. "Quero a coleção da equipe de ginástica feminina", disse outra.