Série D: Confronto do Brasiliense nas oitavas tem data definida

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira (6/8) a tabela detalhada dos duelos das oitavas de final da Série D. O Brasiliense irá enfrentar o Brasil de Pelotas e devido a melhor colocação em relação ao adversário na etapa de grupos, o Jacaré decidirá o segundo jogo em casa. O duelo de ida será no próximo domingo (11/8), no Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS). A volta vai ser disputada no Estádio Elmo Serejo, o "Serejão", em Brasília, no domingo seguinte (18/8).

O time da capital federal garantiu a vaga após eliminar o Real Noroeste na segunda fase. No primeiro jogo, apesar de visitante, o time amarelo e verde conquistou um bom resultado, com gols de Joãozinho e Nenê Bonilha e sem deixar o rival marcar. Na decisão em casa, o Jacaré deixou o adversário sair na frente e igualar à vantagem da primeira partida. João Victor Fernandes conseguiu diminuir a diferença no final do primeiro tempo e Guilherme deixou tudo igual no segundo, para finalizar os duelos com o placar agregadado de 4 a 2.

O avanço brasiliense já supera a campanha da equipe do ano anterior. Em 2023, a equipe candanga caiu para o Athletic (MG) na segunda fase, quando desperdiçou a vantagem do mando de campo e inicou o confronto perdendo por 2 a 0. No duelo de volta, os dois times não saíram do 0 a 0 e o mineiro interrompeu a tentativa de promoção do Brasiliense alí.

Dessa vez, com uma campanha como cabeça de chave do Grupo E, somente duas derrotas e sete vitórias na conta, o Jacaré tentará novamente uma vaga na semifinal para poder garantir a presença na Série C de 2025. O Brasiliense, além de mandante na segunda perna da decisão, leva vantagem na campanha da temporada.

Segundo colocado do grupo H, o Brasil de Pelotas venceu seis duelos, perdeu cinco e empatou três. As equipe também destoam no saldo de gols na primeira fase. Enquanto o time candango tem o terceiro maior, com 17, gaúcho terminou com três.

Na segunda fase, a equipe de Pelotas teve um desempenho superior ao do Brasiliense. Garantiu a vitória por 2 a 1 já no primeiro jogo, como visitante, contra o Água Santa (SP). Na partida de volta, no Rio Grande do Sul, o Brasil confirmou o favoritismo sem deixar o oposto reagir, com o resultado de 3 a 0.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

Saiba Mais Esportes Deyverson se impressiona com Atlético: ‘Nunca vivi isso na minha vida’

Deyverson se impressiona com Atlético: ‘Nunca vivi isso na minha vida’ Esportes Ativistas climáticos picham mansão de Messi em Ibiza, na Espanha

Ativistas climáticos picham mansão de Messi em Ibiza, na Espanha Esportes Adílio, um dos maiores ídolos do Flamengo, é velado na Gávea

Adílio, um dos maiores ídolos do Flamengo, é velado na Gávea Esportes Atlético de Madrid se aproxima da contratação de Julián Álvarez, do City

Atlético de Madrid se aproxima da contratação de Julián Álvarez, do City Esportes Brasil enfrenta EUA no basquete em palco que deu sorte para a ginástica

Brasil enfrenta EUA no basquete em palco que deu sorte para a ginástica Esportes Palmeiras tem desempenho fraco sem Estêvão na equipe