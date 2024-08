Time Brasília: saiba como foi a terça-feira (6/8) dos atletas do DF em Paris

Quatro representantes da capital federal entraram em ação nesta terça-feira (6/8), na contagem regressiva para o fim dos Jogos, com cinco dias remanecentes. Pela manhã Stephan Barcha se apresentou nas pistas de Versailles na final do hipismo individual e conseguiu ficar entre os cinco primeiros. Na parte da tarde, Gabi Portilho, Kelly Rosa e Gui Santos jogavam simultaneamente, mas apenas a futebolista pode comemorar.

Diretamente do Guará, para a primeira participação olímpica com medalha garantida. Gabi Portilho foi autora de um dos gols na vitória na semifinal do futebol feminino, por 4 a 2 contra a Espanha. Nas quartas de final foi a responsável pela classificação, com o único gol da partida tendo saído dos pés dela, e na disputa por uma vaga na final não foi diferente.

Nas redes sociais Gabi demostrou carinho pela equipe. "Orgulho de todo mundo, vocês são demais!", disse em postagem.

Stephan Barcha foi mais um representante de Brasília que pôde comemorar hoje. Na final do hipismo individual, apesar de ter ficado fora do pódio, ele e a égua Primavera conquistaram a quinta colocação e foram o único conjunto sul-americano entre os 24 primeiros. Nos jardins de Versailles, o carioca radicado em Brasília terminou o circuito em 80seg07, com o terceiro melhor tempo da prova porém ficou na posição de número cinco porque levou quatro punições.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBH - Confederação Brasileira de Hipismo (@cbhoficial)

O companheiro de modalidade que também competiu em Paris-2024, João Victor Oliva, parabenizou Stephan por meio das redes sociais, juntamente à Chevaux Team, equipe da qual o competidor faz parte. "Juntos, nossos campeões Pan-Americanos apresentaram com maestria, segurança e confiança uma pista espetacular, em um tempo inacreditável de 80s07. Sem dúvidas, o percurso mais difícil e exigente das carreiras tanto do Stephan, quanto da Primavera. Uma experiência indescritível que ficará marcada na história", disse o time.

Esta foi a melhor campanha de Stephan em Olimpíadas desde a estreia dele no Rio-2016. “O sentimento é de que fiquei muito perto do sonho da medalha olímpica. Esse esporte que a gente escolheu, sem dúvida, é dos mais difíceis. Você tem 90 segundos. Estou muito orgulhoso de todo processo, da minha égua, sem ela seria impossível estar aqui", contou o cavaleiro à Confederação Brasileira de Hipismo.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

